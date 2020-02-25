Более 100 классических и раритетных авто проехали по улицам Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 100 коллекционных автомобилей вышли в воскресенье на улицы индийской столицы, чтобы принять участие в традиционной выставке-ралли раритетных авто, которое ежегодно организует в Нью-Дели газета Statesman. Соревнования проходят в четырех категориях: "винтаж" (выпущенные до 31 декабря 1939 года), "авто-классика" (1940-45 годы), "послевоенные автомобили" (с 1945-62 годы) и "другие" (автомобиль должен быть раритетным или эксклюзивным).

"В нашем гараже около 40 раритетных авто. Но на ралли мы привозим только два", - рассказал один из постоянных участников парада. Он показал на Rolls-Royce Silver Cloud 1950-х годов и Ford Thunderbird 1962 года. Ford он особенно гордится: машина была восстановлена после того, как ее купили буквально в состоянии металлолома. "Все детали оригинальные, никакой кустарщины - мы их заказывали у производителя", - добавил он.

В выставке-ралли приняли участие машины из Индии, Англии, Франции, Италии, Германии. Среди различных авто марок Ford, Fiat, Mercedes, индийских Ambassador и других, некогда бывших обычными дорожными авто, которых лишь время превратило в реликвии, в глаза бросаются дорогие лимузины, в том числе сразу несколько Rolls-Royce. В их числе - уникальные экземпляры, например, кабриолет 1928 года, сделанный для поездок на охоту. У него высокая посадка, специальное место для стрелка, а в комплект входят два охотничьих ружья, которые крепятся у борта. Его владелец господин Сингх объясняет, что на нем отправлялся охотиться на тигров один из махараджей.

В 1972 году в Индии были отменены все привилегии, которыми обладали правители индийских княжеств, после чего многие из них принялись недорого распродавать свои гаражи, где хранилось немало дорогих лимузинов. Их охотно скупали коллекционеры.

"На ближайших парадах раритетных авто мы ждем автомобиль из России! У одного из коллекционеров появился автомобиль "Волга два-один" шестидесятых годов (вероятно, ГАЗ-21 "Волга" - ТАСС). Куплен через Афганистан. И это будет первое русское авто на нашем параде", - рассказал ТАСС один из участников мероприятия.

"Волгу" ждали уже в этом году. Но авто пока еще проходит реставрацию. Во время этапа-ралли участникам пришлось проехать 42 км - от здания редакции газеты Statesman до пригорода столицы города Нойды, а после к арке "Ворота Индии" в центре Нью-Дели. Не все авто смогли преодолеть эту дистанцию.