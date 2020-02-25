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Распространение коронавируса нового типа

У 28 сошедших с борта пассажиров Diamond Princess в Японии отмечена повышенная температура

Анализы уже выявили одного инфицированного

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Повышенная температура и другие признаки заболевания выявлены у 28 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые сошли с его борта и сейчас находятся в Японии. Об этом говорится в распространенном во вторник официальном сообщении министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Его эксперты, как сообщается, следят за состоянием здоровья всех находившихся на борту граждан, у которых в ходе анализов не было выявлено заражение новым коронавирусом. Сейчас они проходят повторные тесты. Анализы уже выявили одного инфицированного - женщину в возрасте старше 60 лет, которая проживает в префектуре Тотиги к северо-востоку от Токио.

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо инфицированных в Японии скончались.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены во многих странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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