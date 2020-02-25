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Все школьники Липецка приступили к занятиям после карантина по ОРВИ и гриппу

Школьники находились на домашнем обучении с 13 февраля

ТАСС, 25 февраля. Школьники Липецка во вторник приступили к занятиям в классах после карантина, который из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом продолжался с 13 по 24 февраля. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь департамента образования администрации города Светлана Федоренко.

"Все школьники приступили к занятиям. Благодаря введенному карантину заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей снизилась", - сказала она.

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В Липецке насчитывается 65 школ, в которых обучаются более 55 тыс. детей, все они с 13 февраля находились на домашнем обучении, в электронных журналах учителя выкладывали задания, чтобы школьники могли заниматься самостоятельно.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошедшую неделю в регионе ОРВИ и гриппом заболели 7,9 тыс. человек (из них 72% - дети до 14 лет), что на 3% больше показателей предыдущей недели. Эпидемиологический порог среди населения превышен на 6%.

В Липецке проживают почти 510 тыс. человек, в регионе - более 1,1 млн человек. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, более 557 тыс. жителей региона (48,7%) осенью сделали прививку против гриппа.

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РоссияЛипецкая область
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