В Госдуму внесли законопроект о самостоятельной продаже должниками залогового имущества

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать по максимально выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка. Об этом сообщила во вторник пресс-служба парламентария.

Как пояснила Яровая, слова которой приводит пресс-служба, анализ правоприменительной практики свидетельствует, что в настоящее время "гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион, на практике это имущество продается по низкой цене". "Более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев - еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), и работу оценщика", - отметила депутат.

Законопроект, внесенный в Госдуму, "направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк, банк дает разрешение гражданину в течение полугода самостоятельно реализовать имущество", проинформировала Яровая.

Она уточнила, что при этом "устанавливается минимальная стоимость, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином", что "дает человеку возможность по рыночной цене реализовать жилье, активно находить покупателя". Если в течение полугода он успешно решит эту задачу, то получит право заключить трехсторонний договор, который обеспечит полную компенсацию выплат банку. Но самое главное - создаст гражданину возможность получения средств сверх суммы долга, которые позволят ему компенсировать свои ранее понесенные затраты, - добавила вице-спикер.

По ее мнению, реализация этих мер позволит выйти "на тот баланс правоотношений, который позволяет и банкам получать гораздо быстрее и полнее средства, но самое главное - защищает интересы человека, давая возможность выплаты долга на выгодных для него условиях".

По данным Яровой, законопроект поддержан Федеральной службой судебных приставов, Центробанком и думской фракцией "Единая Россия". Кроме того, уточнила она, данный подход был поддержан членами Совета законодателей 25 октября 2019 года.