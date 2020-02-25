Власти Тульской области помогут трудоустроить работников Товарковского сахарного завода

ТУЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Тульской области поможет в трудоустройстве сотрудников закрывающегося Товарковского сахарного завода, который принадлежит структуре Россельхозбанка. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного правительства.

Завод является единственным производителем сахара в Тульской области, там трудятся около 250 человек, они уже начали получать уведомления о предстоящем сокращении.

"Руководство Товарковского сахарного завода заранее проинформировало правительство региона о ситуации с закрытием предприятия, сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями, чтобы организовать трудоустройство сотрудников. Рабочие места будут подбирать преимущественно на территории Богородицкого района, где расположен завод. Части работников предложат пройти переобучение по новым специальностям через центры занятости населения, подход будет индивидуальный", - сказал собеседник агентства.

20 февраля пресс-служба областного правительства сообщала, что руководство компании ООО "Агроторг Товарково", специализирующейся на переработке сахарной свеклы в поселке Товарковский Богородицкого района, проинформировало правительство Тульской области, а также органы занятости о решении по прекращению деятельности сахарного завода в связи с отрицательными финансовыми результатами. Отмечалось, что ситуация находится на контроле в правительстве Тульской области, ведется поиск нового инвестора для продолжения деятельности сахарного завода. Партнеры завода, среди которых есть и аграрные компании Тульской области, оповещены о сложившейся ситуации для возможной корректировки производственных планов на 2020 год.

Сахарный завод в поселке Товарковском был открыт в 1905 году. В 1959 году была проведена модернизация предприятия, запущена вторая очередь производства. С начала 1990-х годов несколько раз менялся собственник завода, с 2015 года им стала компания "Агроторг Товарково".