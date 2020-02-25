Первые рейсы на самолетах в отдаленные села на севере Чукотки планируется выполнить весной

АНАДЫРЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Первые самолеты готовятся принять в марте в национальных селах Илирней и Островное на севере Чукотки, в которые сейчас можно добраться только наземным путем и вертолетами Ми-8. В прошлом году в населенных пункта отремонтировали для этих целей взлетно-посадочные площадки, сообщается во вторник на официальном сайте Билибинского района Чукотского автономного округа.

Президент России Владимир Путин поручил решить вопросы повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. В государственную программу "Развитие транспортной системы" был внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, включающий мероприятия по реконструкции аэропортов, обновление парка воздушных судов, создание центров сервиса воздушных судов, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации летного состава. Так как у единственной окружной авиакомпании "ЧукотАвиа" нет необходимого количества вертолетов, жители сел Илирней и Островное уже много лет сталкиваются с проблемой нерегулярного авиасообщения.

"Сейчас оформляются аэронавигационные паспорта ВПП и проводится обучение людей, которые в дальнейшем будут отвечать за организацию необходимого инвентаря для приема самолетов и осуществлять контроль за состоянием гравийного полотна полосы. После того, как полосу примут в эксплуатацию, будут выполнены первые рейсы в эти села. Ориентировочно это произойдет в марте", - приводятся в сообщении слова главы Билибинского района Евгения Сафонова.

В сообщении также говорится, что новые рейсы будут выполняться раз в две недели из районного аэропорта Кепервеем на самолете DHC-6, которых в парке "ЧукотАвиа" достаточно.

Национальные села Илирней и Островное находятся в 150 и 160 км от райцентра соответственно. Предыдущая взлетно-посадочная полоса в двух населенных пунктах была построена еще во времена СССР и могла принимать самолеты Ан-2. Позже эти машины были выведены из эксплуатации, а перевозки в села стали выполняться только на вертолетах Ми-8.