Более 60 тыс. человек подали заявки для участия в конкурсе "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Моя страна - моя Россия" получили более 60 тыс. заявок из России и из-за рубежа для участия в проекте. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"По итогам заявочной кампании участниками нового сезона конкурса стали 63 011 человек. Это почти в два раза выше показателя прошлого года (34 604 участника)", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что кроме конкурсантов из России заявки поступили "из 16 государств: из стран СНГ, а также из Испании, Йемена, Палестины, Египта, Республики Чад и Республики Конго".

В пресс-службе отметили, что заявки принимались со 2 декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года. "Лидерами по числу регистраций стали Краснодарский край (6,3%), Московская область (5,4%), Санкт-Петербург (5,3%), Мордовия (4,5%) и Москва (3,7%)", - отмечается в сообщении.

Руководитель конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова отметила, что на протяжении всей заявочной кампании самыми популярными номинациями оставались "Моя страна. Моя история. Моя победа", приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне (11, 7 тыс. участников) и "Моя педагогическая инициатива" (10,6 тыс. участников). Тройку самых популярных номинаций замыкает "Экология моей страны" - 7,6 тыс. конкурсантов.

О конкурсе

"Моя страна - моя Россия" - всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для его развития. Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициативных молодых людей из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

После окончания приема заявок с 25 февраля по 1 апреля будет проведена заочная экспертиза проектов и будут определены участники очного этапа, который пройдет с 1 апреля по 6 июня для участников старше 18 лет. С 3 по 6 июня пройдет награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре "Артек" осенью 2020 года.

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ.