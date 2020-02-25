В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

По информации местных СМИ, в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в окружении учеников, покачиваясь, сидит на парте, затем падает с нее.

"Было проведено служебное расследование, [учителя] уволили, он уже не работает в этой школе", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о школе в Азнакаево, мужчина работал учителем технологии.