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В Татарстане уволили учителя, который пришел пьяным на урок

Ранее в отношении мужчины было проведено служебное расследование

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Учителя технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане уволили по итогам служебного расследования, ранее в социальных сетях широко распространилось видео с его неадекватным поведением. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

По информации местных СМИ, в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в окружении учеников, покачиваясь, сидит на парте, затем падает с нее.

"Было проведено служебное расследование, [учителя] уволили, он уже не работает в этой школе", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о школе в Азнакаево, мужчина работал учителем технологии.

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РоссияТатарстан
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