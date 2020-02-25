Чиновников Севастополя обязали отвечать на обращения в соцсетях не дольше 9 часов

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя установило регламент, согласно которому чиновники должны отвечать на обращения в социальных сетях не дольше девяти рабочих часов, сообщила в понедельник на аппаратном совещании правительства директор департамента общественных коммуникаций города Анастасия Солопеко.

"Распоряжения важные, в первую очередь для людей. Одно из них регламентирует сроки ответов. Раньше мы эту работу вели, но сроки не были обозначены. Теперь четко закреплено, что на сообщения обычной важности срок ответа составляет не более девяти рабочих часов, для сообщений повышенной важности - не позднее четырех рабочих часов - в течение этого времени ответы должны быть опубликованы в социальных сетях", - сказала Солопеко.

Возможны ситуации, когда в этот срок сотрудники правительства могут дать только промежуточный ответ на обращение. В таких случаях срок окончательного ответа - не более семи рабочих дней, добавила она.

Правительство Севастополя также утвердило второе распоряжение, которое устанавливает правила ведения аккаунтов в социальных сетях, проинформировала глава департамента.

Врио губернатора Михаил Развожаев подчеркнул, что распоряжения о работе с обращениями граждан подписаны на минувшей неделе. Он отметил, что многие севастопольцы предпочитают обращаться к властям с вопросами, касающимися жизни города, через социальные сети.

Рекомендации относятся к сотрудникам городского правительства и муниципальных администраций.