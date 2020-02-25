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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся новым коронавирусом в Бахрейне увеличилось до восьми

Все заразившиеся помещены на карантин в медицинский центр в Манаме

ТАСС, 25 февраля. Шесть случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в королевстве Бахрейн, таким образом общее число заразившихся возросло до восьми. Об этом во вторник сообщило Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав страны.

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По его информации, среди шести зараженных два подданных Бахрейна и четыре подданных Саудовской Аравии. Агентство отмечает, что они прибыли из Ирана транзитом через ОАЭ. Заразившиеся, а также сопровождавшие их лица были помещены в карантин в медицинском центре в Манаме.

В министерстве подчеркнули, что принимают превентивные меры для предотвращения распространения вируса, в том числе отслеживают в течение 14 дней состояние здоровья прибывающих из тех стран, где выявлено наибольшее число инфицированных.

24 февраля Министерство здравоохранения Бахрейна сообщило о первых двух случаях заражения на территории страны.

Теги
БахрейнИранРаспространение коронавируса нового типа
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