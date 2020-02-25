Число заразившихся новым коронавирусом в Бахрейне увеличилось до восьми

ТАСС, 25 февраля. Шесть случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в королевстве Бахрейн, таким образом общее число заразившихся возросло до восьми. Об этом во вторник сообщило Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав страны.

По его информации, среди шести зараженных два подданных Бахрейна и четыре подданных Саудовской Аравии. Агентство отмечает, что они прибыли из Ирана транзитом через ОАЭ. Заразившиеся, а также сопровождавшие их лица были помещены в карантин в медицинском центре в Манаме.

В министерстве подчеркнули, что принимают превентивные меры для предотвращения распространения вируса, в том числе отслеживают в течение 14 дней состояние здоровья прибывающих из тех стран, где выявлено наибольшее число инфицированных.

24 февраля Министерство здравоохранения Бахрейна сообщило о первых двух случаях заражения на территории страны.