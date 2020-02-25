Прокуратура на Камчатке поможет многодетному отцу-одиночке получить жилье

ТАСС, 25 февраля. Прокуратура Камчатского края обратилась в суд, чтобы защитить права одинокого отца трех детей и помочь ему получить новое жилье. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.

Житель Елизовского района обратился в прокуратуру после того, как региональное министерство ЖКХ и энергетики отказалось признавать его отцом-одиночкой, что давало бы ему право на жилье как нуждающемуся. Министерская комиссия решила, что статус одинокого отца может получить только мужчина, жена которого лишена родительских прав либо признана недееспособной, тогда как супруга жителя Камчатки умерла в 2018 году.

Сейчас семья, в которую кроме отца входят двое близнецов 15 лет и девочка 9 лет, живет вместе с бабушкой в квартире социального найма площадью 30,2 кв. метров. Как установила прокуратура, на каждого из пяти членов семьи приходится всего по 6 кв. метров площади, что вдвое меньше установленного норматива в 13 кв. метров. При этом, единственным лицом, воспитывающим и обеспечивающим детей, является именно отец - глава семьи.

"В защиту интересов отца и его несовершеннолетних детей прокуратура края направила в суд иск о признании решения органа власти незаконным и понуждении признать заявителя нуждающимся в жилом помещении жилищного фонда Камчатского края в категории "одинокие матери (отцы)", - говорится в сообщении.

Восстановление прав многодетного отца прокуратура региона взяла на контроль