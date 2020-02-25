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Пермские суворовцы показали Шойгу стреляющего робота собственной разработки

"Робот-биатлон" также может перемещаться с высокой скоростью

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил организацию учебного процесса в Пермском Суворовском военное училище.

Шойгу осмотрел учебный корпус с классами робототехники, ракето-авиамоделирования, интерактивным тиром, лингафонными классами, кабинетами физики, химии и биологии.

Воспитанники продемонстрировали министру обороны свои работы по робототехнике. Суворовцы учатся не только собирать роботов, но и программировать их. К примеру, юные конструкторы представили новую разработку образца "Робот-биатлон" с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.

Все аудитории в училище оборудованы интерактивными досками, ЖК-панелями, компьютерами и стендами. Высокий технологический уровень организации учебно-воспитательного процесса училища и мониторинг качества образования обеспечивается специальной информационной системой. Программа формирует единое информационное пространство образовательного учреждения, организацию совместной работы администрации, педагогического коллектива, суворовцев и родителей.

Глава военного ведомства также осмотрел условия проживания суворовцев в новом спальном корпусе, строительство которого было завершено в конце 2019 года.

Развитие инфраструктуры училища продолжается. В частности, как доложил министру начальник образовательного учреждения, до конца года на территории будут построены клуб на 600 мест и универсальный спортивный комплекс, а в 2021 году - бассейн и ледовый каток.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПермский край
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