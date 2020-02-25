В России запустили конкурс для отбора политических лидеров "Лидеры России. Политика"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске конкурса для отбора политических лидеров "Лидеры России. Политика".

"Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было "Политические лидеры", но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать "Лидеры России. Политика", то есть это такое отдельное направление в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью", - сказал Кириенко.