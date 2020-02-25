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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Ираке увеличилось до пяти

Ранее сообщилось об одном инфицированном

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ирака зафиксировало четыре случая заражения новым коронавирусом в Киркуке на севере страны. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Sumaria.

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Кроме того, Минздрав подтвердил наличие вируса 2019-nCoV у иранского студента в Эн-Наджафе на юге Ирака. Изучающий религиоведение гражданин Ирана прибыл в страну еще до того, как был закрыт въезд из этой исламской республики, и он стал первым заболевшим на территории Ирака.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

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ИракРаспространение коронавируса нового типа
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