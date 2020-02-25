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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 95

По данным Минздрава республики, умерли 15 человек

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Иране достигло 95, зафиксировано 15 летальных исходов. Об этом заявил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Киянуш Джаханпур.

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"На сегодняшний у нас подтверждены 95 случаев, 15 из которых привели к летальному исходу", - сказал он. Его выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальным данным, заболевание зафиксировано в 11 провинциях из 31.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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