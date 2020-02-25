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Распространение коронавируса нового типа

Двое граждан Сербии заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Речь идет о молодых людях 29 и 30 лет, их переводят на берег, сообщили в пресс-службе МИД республики

БЕЛГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Тестирование подтвердило коронавирус у двоих находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Иокогаме граждан Сербии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МИД Сербии.

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Результаты тестирования на коронавирус двоих из 11 граждан Сербии, членов экипажа лайнера Diamond Princess, оказались положительными. Речь идет о молодых людях 29 и 30 лет, их переводят на берег, сообщили в пресс-службе.

Это первые заразившиеся коронавирусом граждане Сербии. Всего на борту Diamond Princess находилось 14 граждан страны. Трое из них вернулись домой.

 

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ЯпонияСербияРаспространение коронавируса нового типа
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