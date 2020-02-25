Мишустин осмотрел в Кургане операционный блок городской больницы скорой медпомощи

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел в Кургане операционный блок городской больницы скорой медицинской помощи. Его сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минфина Антон Силуанов, которому ранее было поручено курировать развитие этого региона.

Во время осмотра корпуса, где оборудован операционный блок, глава Минздрава рассказал премьеру, что капитальный ремонт в этих помещениях не проводился около 40 лет. Мурашко также рассказал о проблеме устаревшего оборудования в этой больнице. Мишустин поинтересовался у главврача больницы, хватает ли учреждению медицинских кадров. В целом он признал, что ситуация в больнице плачевная.

Курганская больница скорой медицинской помощи включает в себя станцию скорой медпомощи (шесть подстанций до 150 тыс. выездов в год, или 400-450 в сутки), амбулаторно-поликлиническое отделение (травмпункт, обслуживающий более 70 тыс. пациентов в год), а также круглосуточный стационар на 360 коек (12 тыс. пациентов в год) по таким профилям, как хирургия, терапия, нейрохирургия, детская и взрослая отоларингология, травматология и ортопедия, неотложная кардиология, неврология.

В составе больницы развернуты лечебно-диатостические службы, первичное сосудистое отделение, травматологический центр, оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. В больнице работают 90 врачей, средний медперсонал насчитывает 436 человек. При этом в 2019 году укомплектованность врачебных штатных должностей составила 23,6%, среднего медперсонала - 38,8%. Коэффициент совместительства врачей составляет 2,7, среднего медперсонала - 2,5.

На базе Курганской больницы скорой медицинской помощи работает единая диспетчерская служба, которая обрабатывает вызовы из Кургана, Шадринска и районов области (ежедневно поступает около 700-800 вызовов). Больница насчитывает шесть корпусов 1960-1980 годов постройки, капитальный ремонт не проводился более 30 лет.

Ремонт больницы

Премьер-министр пообещал выделить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи.

"По предварительным подсчетам где-то около 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены, чтобы сделать здесь ремонт и купить необходимое оборудование", - сказал Мишустин, общаясь с персоналом больницы. Он отметил, что министр финансов Антон Силуанов уже предложил соответствующую программу для выделения средств из резервного фонда.

"Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд", - отметил Мишустин.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Розенберг рассказал премьеру, что капитального ремонта не было практически ни в одном из отделений больницы за последние 40 лет и выразил надежду, что поддержка будет оказана. "Можете не сомневаться в этом", - заверил глава кабмина.

Заместитель директора травматологического центра имени академика Г. А. Илизарова Елена Воронович рассказала премьеру, что жители Курганской области просят построить новое здание для этого учреждения. По ее словам, сейчас центру не хватает мощностей, он находится в небольшом здании. "Думаю, что мы построим. Не дело, что вы находитесь в арендном помещении", - сказал Мишустин, отметив, что центр Илизарова является уважаемым и знаменитым учреждением.

Еще один сотрудник больницы, водитель скорой помощи попросил премьера помочь с закупкой новых автомобилей для больницы. "Считайте, что вопрос решен. Мы обязательно поможем и сделаем, - ответил премьер. - У вас колоссальная нагрузка, обязательно решим этот вопрос". "Я только искренне желаю, чтобы как можно быстрее все эти проблемы закончились, и все у вас будет хорошо. Так оно и будет", - заключил Мишустин в завершение беседы с медработниками.