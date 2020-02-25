Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Язова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнование родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова, который умер во вторник на 96-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа, - отметил Путин. - Он достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны".

"Верность присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение. Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил президент.