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Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Язова

Президент назвал его человеком исключительного мужества и силы духа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнование родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова, который умер во вторник на 96-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Биография маршала Советского Союза Дмитрия Язова

"Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа, - отметил Путин. - Он достойно прошел тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, а после Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны".

"Верность присяге и офицерскому долгу, высокие профессиональные и личные качества снискали ему бесспорный авторитет и уважение. Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯзов, Дмитрий Тимофеевич
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