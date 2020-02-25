Самолет из Тегерана экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Самолет компании "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines), выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса нового типа. Об этом сообщил телеканал Haberturk .

Рейс ТК879 находится в аэропорту Эсенбога, введены карантинные меры. На борту находятся 132 человека, врачи измеряют температуру пассажиров и другие показатели состояния их здоровья. Сообщается, что минимум у 12 человек повышенная температура тела.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Иране "Турецкие авиалинии" приняли решение до 10 марта отменить все полеты в эту страну за исключением рейсов в и из Тегерана. На данный момент в Иране число инфицированных коронавирусом достигло 95, зафиксировано 15 летальных исходов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 31 стране, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.