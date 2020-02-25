Свыше 1,6 тыс. жителей ЕАО получат компенсации за потерянный во время паводка урожай

ТАСС, 25 февраля. Власти Еврейской автономной области выплатят жителям компенсации за урожай, потерянный летом и осенью 2019 года во время паводка. Выплаты получат более 1,6 тыс. человек, сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, а также дороги, посевы сои, кукурузы и других зерновых. По масштабам ущерба сельскому хозяйству прошедший паводок оказался более разрушительным, чем наводнение на Амуре 2013 года, тогда пострадало 27 тыс. га, в 2019 году - более 40 тыс. га.

"По поручению главы региона Ростислава Гольдштейна было принято решение выплатить компенсацию за утраченный урожай сельскохозяйственных культур из средств бюджета Еврейской автономной области. По 10 тыс. рублей получат владельцы садовых и огородных участков, которые попали в зону подтопления в 2019 году. Сумма выплат составит 16 млн 780 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Всего в Еврейской АО подали заявления владельцы почти 4,6 тыс. участков, попавших в зону подтопления. Жителям ЕАО принадлежат 1678 из них, остальными владеют жители Хабаровского края, у которых дачи в Смидовичском районе ЕАО. Хабаровчане получают выплаты в своем регионе.

Жители области подали уже свыше 1,3 тыс. заявлений. "Все, у кого были документы на земельные участки, в обязательном порядке получат компенсацию за утраченный урожай", - приводятся в сообщении слова руководителя управления сельского хозяйства правительства ЕАО Александра Пащенко.

В настоящее время завершаются выплаты сельхозтоваропроизводителям, а также владельцам личных подсобных хозяйств. Из федерального бюджета было выделено 434 млн рублей, большая часть суммы выплачена. "Средства не израсходованы полностью за счет тех сельхозтоваропроизводителей, которые не смогли предоставить правоустанавливающие документы на землю. Они заявили о своих правах через суд и смогут претендовать на выплату по результатам судебного решения", - приводятся в сообщении слова Пащенко.