Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич посвятил службе Отечеству. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину. Не раз проявлял героизм. Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных Сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны", - отметил Мишустин.

"Высокий профессионал, открытый и принципиальный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, Дмитрий Тимофеевич пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике Отчизны", - подчеркнул премьер.