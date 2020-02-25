Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.
"Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич посвятил службе Отечеству. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину. Не раз проявлял героизм. Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных Сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны", - отметил Мишустин.
"Высокий профессионал, открытый и принципиальный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, Дмитрий Тимофеевич пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике Отчизны", - подчеркнул премьер.