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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

Премьер заявил, что для маршала Язова офицерская честь была превыше всего

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

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Биография маршала Советского Союза Дмитрия Язова

Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич посвятил службе Отечеству. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за Родину. Не раз проявлял героизм. Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных Сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны", - отметил Мишустин.

"Высокий профессионал, открытый и принципиальный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, Дмитрий Тимофеевич пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике Отчизны", - подчеркнул премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЯзов, Дмитрий Тимофеевич
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