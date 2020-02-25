Потепление, дожди и сильный ветер ожидаются в Центральной России в ближайшие двое суток

ТАСС, 25 февраля. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до плюс 8-10 градусов, мокрый снег и дожди 26-27 февраля в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Во Владимирской, Воронежской, Тамбовской и ряде других областей ожидается усиление ветра до 17-20 м/с, сообщили ТАСС во вторник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Непогода - мокрый снег, дождь и ветер с порывами до 15-20 м/с - пришла на территорию Воронежской области в ночь на 25 февраля. Из-за циклона произошли аварийные отключения электроэнергии, без света остались порядка 15 тыс. жителей в девяти районах. Аналогичные погодные условия, по данным областного ЦГМС, сохранятся в регионе еще сутки. При этом метеорологи ожидают температурные "качели" - в ночь на 26 февраля ожидается до минус 3 градусов, днем в среду - до плюс 5 градусов, в ночь на четверг - до минус 4 градусов, затем потеплеет до плюс 7 градусов.

В Тамбовской области к вечеру 25 февраля ожидается усиление северного ветра до 18 м/с. Как сообщили в региональном ЦГМС, в ближайшие двое суток на погоду в регионе будет влиять южный циклон, который переместится с территории Украины в сторону Поволжья. В среду и четверг столбики термометра поднимутся до отметок плюс 6 градусов, что выше климатической нормы на 7-8 градусов.

Потепление до плюс 7-10 градусов в ближайшие двое суток прогнозируется в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской областях, где также пройдет небольшой мокрый снег, дождь, порывы ветра местами ожидаются до 17 м/с. Усиление ветра до 12-17 м/с также возможно во Владимирской и Рязанской областях, ночами столбики термометров будут опускаться до минус 3, местами - до минус 6-8 градусов, в дневные часы потеплеет до плюс 2-4 градусов, пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. "Февраль, как и январь, претендует стать самым теплым за историю метеонаблюдений", - сказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Орловской области.

Колебания температуры воздуха от плюс 2-6 градусов в дневные часы до минус 1-4 градусов ночами также прогнозируются 26-27 февраля в Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. В этих регионах, по данным местных ЦГМС, пройдут небольшие дожди, местами мокрый снег.