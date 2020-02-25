СМИ: в Южной Корее скончался первый иностранец, зараженный коронавирусом

ТАСС, 25 февраля. Одиннадцатый зараженный коронавирусом скончался в Республике Корея. Как сообщает во вторник агентство Yonhap, речь идет о 35-летнем гражданине Монголии.
Мужчина проходил лечение в нескольких больницах Южной Кореи. После резкого ухудшения состояния здоровья 24 февраля он был госпитализирован в больницу города Коян.
Взятые у него анализы показали наличие коронавируса. На данный момент власти пытаются установить, каким образом мужчина был инфицирован.
Ранее сообщалось о 977 случаях заражения коронавирусом в Республике Корея и 10 летальных исходах.