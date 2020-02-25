20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Амфитеатр и теплицы появятся в первой в России социальной гостинице для онкобольных детей

Атмосфера гостиницы будет непохожей на обстановку в больнице, там дети смогут хотя бы на время отвлечься и получить необходимую эмоциональную разгрузку

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Архитектурная студия IND architects разработала проект первой в России социальной гостиницы для тяжелобольных детей, приезжающих в Москву на лечение. На территории гостинцы появится сцена с амфитеатром, игровые площадки, места для прогулок, беседки и небольшие теплицы, где дети смогут ухаживать за растениями, сообщила во вторник пресс-служба архитектурной студии.

"Атмосфера социальной гостиницы будет максимально непохожей на обстановку в больнице. Мы создаем такое пространство, где дети смогут хотя бы на время отвлечься от больниц, почувствовать себя дома и получить необходимую эмоциональную разгрузку, общаясь, играя и занимаясь творчеством. Например, в гостинице будут специальные творческие зоны - стены, на которых можно рисовать", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора IND architects Амира Идиатулина.

В главном корпусе будет организована жилая зона для детей с родителями, административный и медицинский блок с офисами сотрудников фонда и медицинским кабинетом, а также учебные классы, библиотека, игровая и кинозал. Во втором корпусе разместят 32 комнаты для проживания детей с родителями, а также стационар медпункта и палаты для пациентов, страдающих лейкозом. Кроме того, в гостинице откроют кафе, где смогут работать люди с ограниченными возможностями. Работы ведутся на благотворительные пожертвования.

Власти Москвы в конце 2019 года передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе города, в которых расположится социальная гостиница. Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвала общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих.

По данным благотворительного фонда, онкобольной ребенок лечится в стационаре в среднем 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев (а иногда вплоть до четырех лет) проходит процедуры в клинике. Иногда стоимость проживания в Москве составляет до 80% всех расходов на лечение, отмечают в фонде.

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. С 2014 года поддержку получили более 1000 семей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Чемпионат WorldSkills
Региональный чемпионат WorldSkills в Саратовской области посвятили 75-летию Победы
Участниками соревнований станут около 400 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС