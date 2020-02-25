Амфитеатр и теплицы появятся в первой в России социальной гостинице для онкобольных детей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Архитектурная студия IND architects разработала проект первой в России социальной гостиницы для тяжелобольных детей, приезжающих в Москву на лечение. На территории гостинцы появится сцена с амфитеатром, игровые площадки, места для прогулок, беседки и небольшие теплицы, где дети смогут ухаживать за растениями, сообщила во вторник пресс-служба архитектурной студии.

"Атмосфера социальной гостиницы будет максимально непохожей на обстановку в больнице. Мы создаем такое пространство, где дети смогут хотя бы на время отвлечься от больниц, почувствовать себя дома и получить необходимую эмоциональную разгрузку, общаясь, играя и занимаясь творчеством. Например, в гостинице будут специальные творческие зоны - стены, на которых можно рисовать", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора IND architects Амира Идиатулина.

В главном корпусе будет организована жилая зона для детей с родителями, административный и медицинский блок с офисами сотрудников фонда и медицинским кабинетом, а также учебные классы, библиотека, игровая и кинозал. Во втором корпусе разместят 32 комнаты для проживания детей с родителями, а также стационар медпункта и палаты для пациентов, страдающих лейкозом. Кроме того, в гостинице откроют кафе, где смогут работать люди с ограниченными возможностями. Работы ведутся на благотворительные пожертвования.

Власти Москвы в конце 2019 года передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе города, в которых расположится социальная гостиница. Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвала общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих.

По данным благотворительного фонда, онкобольной ребенок лечится в стационаре в среднем 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев (а иногда вплоть до четырех лет) проходит процедуры в клинике. Иногда стоимость проживания в Москве составляет до 80% всех расходов на лечение, отмечают в фонде.

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. С 2014 года поддержку получили более 1000 семей.