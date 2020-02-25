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Мишустин пообещал выделить средства на строительство детской поликлиники в Кургане

Премьер-министр отметил, что федеральный центр окажет поддержку в этом вопросе
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Описание
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, главный врач ГБУ "Курганская БСМП" Сергей Фролов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (слева направо)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, главный врач ГБУ "Курганская БСМП" Сергей Фролов и губернатор Курганской области Вадим Шумков
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал выделить средства на строительство детской поликлиники в Кургане. Заявление прозвучало после презентации проекта застройки в самом большом жилом районе Кургана Заозерный, где премьеру, в частности, рассказали, что остро стоит вопрос отсутствия детской поликлиники в микрорайоне, в связи с этим требуется поддержка федерального центра.

"Здорово, что вы, занимаясь территориальным планированием, так комплексно рассматриваете вопросы социально-экономического развития этого района. Вы сказали, что практически задействуете примерно площадь более 250 га комплексно под жилищное строительство, 264 тыс. кв. м - это то, что люди получат с 2020-го по 2024 годы, это очень здорово. Но человек не может жить в отсутствии яслей, школ, поликлиник, поэтому, конечно, комплексно, только так можно развивать территорию", - сказал Мишустин.

Он пообещал, что федеральный центр окажет поддержку в этом вопросе. "Обязательно будут предусмотрены соответствующие средства по проекту первичного медицинского звена, 90% софинансирования будет федеральных денег. При утверждении мы обязательно это рассмотрим. Я знаю, что губернатор уже на сегодняшний день все необходимые действия сделал, и будет вам детская поликлиника", - заверил премьер.

Заозерный жилой массив основан в 1979 году для обеспечения жильем работников строящегося Курганского завода металлических мостовых конструкций ЗАО "Курганстальмост", производившего в то время мостовые конструкции для Байкало-Амурской магистрали. Сегодня "Курганстальмост" лидер по объему выпускаемой продукции на российском рынке, поставщик металлоконструкций для стадиона "Фишт" в Сочи, стадионов к ЧМ-2018 по футболу в России, моста к Храму Христа Спасителя и других.

Заозерный - самый крупный жилой район Кургана, его площадь составляет около 9 кв. км. В районе проживают более 100 тыс. человек, это треть населения Кургана. В микрорайоне шесть школ, 14 детских садов (четыре - частные), четыре спортивных школы (две из них частные), семь учреждений дополнительного образования. В настоящее время в Заозерном активно ведется жилищное строительство. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 42 тыс. кв. м жилья. В микрорайоне ведется развитие объектов социальной инфраструктуры: строятся детские сады, проектируется школа на 1,5 тыс. мест, проектируется детская поликлиника, бассейн, реконструируется поликлиника с отделением скорой медицинской помощи, возводятся объекты торговли и досуга.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурганская область
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