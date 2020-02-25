Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Советского Союза Дмитрия Язова, отметив его боевой героизм и заслуги в укреплении обороноспособности страны.

В телеграмме родным и близким военачальника Медведев упомянул самоотверженность и героизм, проявленные Язовым на фронтах Великой Отечественной войны. "В мирное время Дмитрий Тимофеевич многое сделал для укрепления обороноспособности нашей страны, прилагал огромные усилия по сохранению памяти о подвиге советского народа, активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Его многогранная деятельность заслуживает самой высокой оценки и большого уважения", - отметил зампред Совбеза.

30 мая 1987 года занял пост министра обороны СССР, сменив маршала Сергея Соколова после посадки самолета Матиаса Руста на Красной площади. 28 апреля 1990 года Язову присвоено звание маршала Советского Союза. Он стал последним советским военачальником, кому было присвоено это высшее звание, а также последним министром обороны СССР.