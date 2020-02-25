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В Самарской области запретили продажу бестабачной никотиносодержащей продукции детям

Депутаты приняли закон единогласно

САМАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы приняли закон, запрещающий продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Закон был принят во время заседания думы во вторник в двух чтениях.

"Закон принят единогласно, [голосовавших] против нет, воздержавшихся [тоже] нет", - сказал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Он отметил, что этот закон нужно было принимать в срочном порядке. "Я видел детей, которые после этого [употребления бестабачной никотиносодержащей продукции]. Это хуже всего. И мы допустили это в продажу, как будто ничего не случилось. И столько времени раскачивались", - сказал Котельников во время заседания.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин, неофициально их также называют снюсами.

Теги
РоссияСамарская область
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