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Распространение коронавируса нового типа

Турция поместит пассажиров и экипаж рейса Тегеран - Стамбул на карантин

У 17 человек на борту была зафиксирована повышенная температура тела

АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение поместить на 14 дней на карантин всех пассажиров и экипаж рейса Тегеран - Стамбул. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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"На борту самолета находятся 132 пассажира. Все они, а также члены экипажа будут помещены на карантин на 14 дней в госпиталь доктора Зекаи Тахира Бурака", - приводит его слова телеканал ТРТ.

Самолет компании "Турецкие авиалинии" (Turkish airlines), выполнявший рейс ТК879, экстренно приземлился во вторник утром в Анкаре в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса нового типа. По данным телеканала Эн-ти-ви, минимум у 17 человек была зафиксирована повышенная температура тела.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Иране "Турецкие авиалинии" приняли решение до 10 марта отменить все полеты в эту страну за исключением рейсов в и из Тегерана. На данный момент в Иране число инфицированных коронавирусом достигло 95, зафиксировано 15 летальных исходов.

Теги
ИранТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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