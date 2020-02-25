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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283

Больше всего заболевших в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом 2019-nCov в Италии достигло 283 человек, включая семь летальных исходов. Об этом во вторник на пресс-конференции объявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Всего на территории Италии зарегистрировано 283 случая заражения, семь смертей, один человек излечился", - сказал Боррелли. Он уточнил, что больше всего заболевших в Ломбардии (212) человек, в Венето (38) и в Эмилии-Романье (23). Боррелли добавил, что география заражения распространилась на Тоскану, где выявлено два случая во Флоренции и Пистойе, и на Сицилию, где была госпитализирована туристка из Ломбардии.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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