Ремонт более 1,8 тыс. квартир ветеранов войны проведут в Москве в 2020 году

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы принял во вторник решение провести ремонт более 1,8 тыс. квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Для финансирования ремонтных работ из городского бюджета будет дополнительно выделено 108,3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

"В апреле - ноябре 2019 года департамент труда и социальной защиты населения совместно с центрами госуслуг "Мои документы" провел дополнительное обследование условий жизни ветеранов войны, по итогам которого был составлен адресный перечень более 1,8 тыс. квартир, нуждающихся в ремонте. Из городского бюджета на 2020 год будет дополнительно выделено 108,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в более чем 1,2 тыс. квартирах работы будут выполнены до 9 мая. По просьбам 641 ветерана ремонт квартир был перенесен на лето, когда большинство из них уедут на отдых.

Ремонт квартир является одной из востребованных мер обеспечения достойного качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны. По заявкам ветеранов с 2014 года по 2019 год префектуры административных округов провели ремонт свыше 6 тыс. квартир, отметила пресс-служба мэрии.