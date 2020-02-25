Избитый пассажиркой таксист из Стерлитамака решил не обращаться в полицию

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Башкирские полицейские не получали жалобы от стерлитамакского таксиста, на которого напала пассажирка с двумя детьми. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Видеозапись конфликта между водителем такси и клиенткой попала в социальные сети и СМИ. Мужчина отказался везти пассажирку, поскольку та заранее не предупредила его о втором ребенке, для которого в машине не оказалось детского кресла. Услышав отказ, женщина начала вызывать другое таксти. В момент разговора женщины с оператором водитель попросил ее указать в заявке двух детей, после чего пассажирка набросилась на него с кулаками.

В комментариях к опубликованной во "ВКонтакте" записи женщина призналась, что не указала в приложении детей из-за спешки, и была готова доплатить 30 рублей за поездку. Также она написала, что хотела вырвать телефон водителя из-за того, что он снимал ее на видео. Пассажирка признала свою неправоту и отметила, что конфликт был улажен. Об отсутствии претензий также в комментариях написал и водитель такси.