Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

ТЕГЕРАН, 25 февраля. /ТАСС/. Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат. С соответствующим заявлением чиновник выступил во вторник.

"Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат, - цитирует его слова агентство ILNA. - С вечера понедельника я сам себя изолировал".

По словам чиновника, "Иран непременно победит вирус в течение нескольких следующих недель". "Мое состояние неплохое, все хорошо. Только температура", - добавил он.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране коронавирусом составляет около 95, при этом было зафиксировано 15 летальных исходов.