Рабочая группа поддержала поправку в Конституции об адресной соцпомощи в России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ поддержала поправку справороссов о гарантиях государственной адресной социальной помощи. Об этом во вторник журналистам сообщила глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по внесению изменений в конституцию Галина Хованская.

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"Да, поддержала, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Я такую поправку подавала. Она теперь в статью 75, надеюсь, войдет, что в РФ гарантируется оказание адресной социальной поддержки гражданам".

По словам депутата, важно предоставлять меры соцподдержки только тем, кто в них остро нуждается.