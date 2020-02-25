СМИ: в Австрии зафиксировали два случая заражения коронавирусом

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Два подтвержденных случая заражения новым коронавирусом впервые зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера.

Это стало первым случаем заражения новым коронавирусом на территории Австрии. Оба человека самостоятельно обратились в медицинское учреждение в Австрии с высокой температурой. Их состояние оценивается как стабильное. Один из зараженных, по предварительным данным, прибыл из северного региона Италии Ломбардия, где были также зафиксированы случаи заражения.