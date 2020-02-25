СМИ: в Австрии зафиксировали два случая заражения коронавирусом

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Два подтвержденных случая заражения новым коронавирусом впервые зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера.
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Это стало первым случаем заражения новым коронавирусом на территории Австрии. Оба человека самостоятельно обратились в медицинское учреждение в Австрии с высокой температурой. Их состояние оценивается как стабильное. Один из зараженных, по предварительным данным, прибыл из северного региона Италии Ломбардия, где были также зафиксированы случаи заражения.