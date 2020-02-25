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Лавров обсудил с верховным комиссаром ООН актуальную международную правозащитную повестку

В ходе беседы дана высокая оценка взаимодействию России с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на встрече во вторник в Женеве отметили важность дальнейшего развития многостороннего сотрудничества по актуальным вопросам международной правозащитной повестки дня в рамках органов системы Всемирной организации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся откровенный разговор по широкому кругу вопросов, касающихся деятельности верховного комиссара ООН по правам человека. Была дана высокая оценка взаимодействию России с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, а также акцентирована важность дальнейшего развития многостороннего сотрудничества по актуальным вопросам международной правозащитной повестки дня в рамках органов системы ООН", - сообщили в дипведомстве.

Встреча состоялась на полях сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБачелет, Мишель
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