Бывший директор Nielsen возглавит Thomson Reuters

ТАСС, 25 февраля. /ТАСС/. Медиахолдинг Thomson Reuters сообщил во вторник о назначении нового исполнительного директора. Им станет Стив Хэскер, ранее возглавлявший исследовательскую службу Nielsen.

15 марта он сменит на посту главы медиахолдинга Джима Смита. Хэскер также станет членом совета директоров компании.

Thomson Reuters - это компания, "которую я уважаю на протяжении долгого времени, поэтому я очень взволнован, что присоединяюсь к этой команде", - приводит слова Хэскера пресс-служба холдинга.

Помимо Nielsen Стив Хэскер имеет опыт работы в консалтинговых агентствах PwC и McKinsey, а также в инвестиционном фонде TPG Capital и голливудском актерском агентстве Creative Artists Agency.

Медиахолдинг Thomson Reuters был образован в 2008 году после слияния информационной компании Thomson Corporation и агентства Reuters. Штаб-квартира холдинга располагается в Торонто.