В профсоюзе предложили ужесточить ответственность за оскорбление учителей в России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Общероссийский профсоюз образования подготовил проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в рамках которых предлагается лишать свободы на срок до трех лет за насилие в отношении учителя, а также вводится штраф за оскорбление педагогического работника. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Профсоюз предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 334.1 ("Насильственные действия в отношении педагогического работника"). "Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении педагогического работника, совершенные во время исполнения им профессиональной деятельности в сфере образования и нахождения в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, - [наказываются] лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в законопроекте.

Те же деяния, но совершенные группой лиц, с применением оружия или с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.

Также предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях штраф за оскорбление учителя - от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 до 50 тыс. - для должностных лиц и от 100 до 150 тыс. рублей - для юридических лиц. Кроме того, предлагается увеличить размер штрафа за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей с 500 до 3 тыс. рублей.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, проект закона разработан в целях установления и усиления ответственности за неуважительное отношение к педагогам. Отмечается, что участившиеся случаи нападения на учителей "влекут не только значительное снижение доступности образования, но и умаление особого правового статуса педагогических работников в обществе".

Комментариями Минпросвещения РФ по поводу этой инициативы ТАСС пока не располагает.