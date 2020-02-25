Полпред в ЦФО вручил ветеранам Калужской области медали в честь 75-летия Победы

КАЛУГА, 25 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев во время рабочей поездки в Калужскую область встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и с врио губернатора региона Владиславом Шапшой вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

"Память о подвиге поколений объединяет все наше общество и вызывает у каждого гражданина России чувство гордости за свое Отечество. Вы и тысячи ваших земляков показали пример мужества и отваги на фронте, в партизанском движении, трудились в тылу, восстанавливали родную землю после войны. Мы склоняем голову перед памятью героев и выражаем искреннюю признательность всем, кто остался в строю, кто и сегодня участвует в военно-патриотическом воспитании, подает пример любви к Родине, оптимизма и крепости духа", - сказал он на церемонии вручение медалей.

Юбилейные медали были вручены воевавшему на Прибалтийском фронте и дошедшему от Москвы до Риги в звании лейтенанта Михаилу Казакову, воевавшему на Сталинградском фронте и дошедшему до Польши старшему лейтенанту Алексею Иванову, выпускнику Тульского пулеметного училища и участнику боевых действий под Смоленском лейтенанту Василию Богатыреву. Также их получили Николай Назымок, который воевал на первом Украинском и втором Белорусском фронтах и принимал участие в разгроме Гдыне-Данцигской группировки фашистских войск, входящей в состав группы армий "Висла", и Иван Бушин, принимавший участие в разминировании мостов и других объектов в Бресте и Минск.

Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." была учреждена презентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений. Награда предназначена для ветеранов, в частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.

К юбилею Победы по указу президента будет оказана социальная помощь в размере 75 тыс. рублей участникам и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.