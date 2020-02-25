В Японии зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения были зафиксированы сразу в нескольких префектурах Японии, включая соседнюю с Токио префектуру Тиба и самую северную префектуру страны Хоккайдо. Во вторник японский Минздрав также объявил о том, что еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого ранее был обнаружен коронавирус, умер в больнице. Таким образом, число летальных исходов среди пассажиров судна возросло до четырех.

К настоящему времени общее число заразившихся на территории Японии превысило 860 человек. Большинство из них - 691 - это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.

Власти Японии во вторник утвердили новую стратегию борьбы с распространением коронавируса на территории страны. В частности, местным компаниям рекомендовано переводить на удаленную работу тех своих сотрудников, у которых наблюдаются какие-либо симптомы простуды, даже легкие. Официального запрета на проведение массовых мероприятий в стране введено не было, однако японский Минздрав настоятельно рекомендует организаторам объективно оценивать необходимость их проведения и связанные с этим риски. Японские школы также продолжают свою работу в штатном режиме, но в японском министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий не исключают возможность отмены занятий в школах, расположенных в тех регионах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, даже если в самих учебных учреждениях заболевших нет.