В помещенном на карантин отеле на Канарах находятся двое россиян

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере двое граждан России находятся в отеле на Канарских островах, который был помещен на карантин после того, как у одного туриста был диагностирован новый коронавирус. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.

По данным местных СМИ, в гостинице H10 Costa Adeje Palace, где проживал итальянец, который оказался инфицирован новым коронавирусом, отдыхало около тысячи человек. Отель находится в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе. "Одна пара [находящихся в отеле россиян] связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля", - уточнил Парада. Он добавил, что пока нет информации, есть ли еще граждане РФ среди постояльцев гостиницы.

Почетный консул рассказал, что сейчас всех гостей отеля просят оставаться в своих номерах, пока проводятся медицинские проверки. Как передают СМИ, итальянец, у которого диагностировали заболевание, жил там с супругой в течение недели.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 283 человек. Большинство заболевших проживает в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.