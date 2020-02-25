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Распространение коронавируса нового типа
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В помещенном на карантин отеле на Канарах находятся двое россиян

Почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада сообщил, что пока нет информации, есть ли еще россияне среди постояльцев гостиницы

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере двое граждан России находятся в отеле на Канарских островах, который был помещен на карантин после того, как у одного туриста был диагностирован новый коронавирус. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.

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По данным местных СМИ, в гостинице H10 Costa Adeje Palace, где проживал итальянец, который оказался инфицирован новым коронавирусом, отдыхало около тысячи человек. Отель находится в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе. "Одна пара [находящихся в отеле россиян] связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля", - уточнил Парада. Он добавил, что пока нет информации, есть ли еще граждане РФ среди постояльцев гостиницы.

Почетный консул рассказал, что сейчас всех гостей отеля просят оставаться в своих номерах, пока проводятся медицинские проверки. Как передают СМИ, итальянец, у которого диагностировали заболевание, жил там с супругой в течение недели.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 283 человек. Большинство заболевших проживает в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.

Теги
ИспанияИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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