В России увеличат расходы на развитие сельхозпроизводства в колониях

ТАСС, 25 февраля. Правительство России скорректирует финансовые вложения в развитие рабочих мест в колониях в пользу развития сельхозпроизводства. Об этом говорится в проекте постановления правительства о внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)". Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту девятилетней программы, общий ее объем финансирования останется прежним (54,9 млрд рублей). При этом на 1,4 млрд рублей увеличат расходы на создание СИЗО, где условия содержания под стражей будут соответствовать международным стандартам (всего 30,9 млрд рублей). Число таких СИЗО в РФ к 2026 году должно достичь 87,4% от общего числа следственных изоляторов.

В большей степени ФЦП скорректирована в части приобретения оборудования и техники для производственного сектора уголовно-исполнительной системы. Хотя общий объем финансирования остался почти прежним (2,24 млрд рублей за 9 лет), акцент будет смещен с развития швейного производства в колониях на сельхоздеятельность. Так, предполагаемые вложения в приобретение нового швейного оборудования сокращены с 1,139 млрд до 553 млн рублей, а расходы на покупку сельхозоборудования и техники предлагается увеличить с 500 млн до 757 млн рублей (в том числе в 2020 году - с 152 млн до 374 млн рублей). Вырастут с 556 млн до 722 млн рублей бюджетные расходы на покупку деревообрабатывающего оборудования, а с 54 млн до 209 млн рублей - станков для металлообработки.

В частности, в подразделениях ФСИН в СЗФО предполагается увеличить расходы на развитие деревообработки с 123 млн до 208 млн рублей, в регионах ЦФО - сократить расходы на покупку станков для обеспечения осужденных работой на швейном производстве с 274 млн до 124 млн рублей, в Поволжье - с 443 млн до 213 млн рублей. В ЮФО расходы на покупку сельхозоборудования для труда осужденных увеличат с 18,8 млн до 73 млн рублей, на Дальнем Востоке - с 80 до 100 млн рублей. С учетом увеличения расходов на развитие сельхозпроизводства за счет швейного производства предусматриваемый программой планируемый уровень привлечения осужденных к оплачиваемому труду скорректирован с 46,5% до 36,4%.