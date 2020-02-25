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Дмитрий Дибров планирует вернуться к работе 28 февраля

Журналист перенес микроинсульт
Дмитрий Дибров Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Дмитрий Дибров
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Журналист Дмитрий Дибров планирует вернуться к работе после перенесенного микроинсульта уже 28 февраля. Об этом он рассказал во вторник ТАСС.

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"Чувствую себя хорошо. Надеюсь полностью восстановить силы и выписаться из больницы в четверг, - рассказал он. - У врачей нет шансов, на пятницу уже запланированы съемки".

17 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра "Октябрь", где состоялась премьера картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне". По данным канала, журналист перенес приступ и потерял сознание.

Позднее его представитель Табриз Шахиди рассказал ТАСС, что медицинское обследование подтвердило - у журналиста Дмитрия Диброва случился микроинсульт. Врачи рекомендовали Диброву оставаться в больнице 7-10 дней.

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Он окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. Работал корреспондентом в различных изданиях. Был ведущим многих передач, в том числе таких как "Старый телевизор" и телеигра "О, счастливчик!". С 2008 года является ведущим телеигры "Кто хочет стать миллионером?" на Первом канале. Член Академии российского телевидения. Входит в попечительский совет благотворительного фонда поддержки людей с синдромом Дауна "Синдром любви".

Теги
РоссияДибров, Дмитрий Александрович
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