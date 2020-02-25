Россиян нет среди заразившихся коронавирусом в Италии

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Граждан России нет среди заразившихся новым коронавирусом в Италии. Об этом сообщили во вторник в посольстве РФ в Италии.

"Случаев заражения граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано. Обращений от российских граждан в посольство и генеральные консульства России по вопросам, связанным с распространением коронавируса, не поступало", - говорится в сообщении.

"С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", - указывается в документе.

Российским гражданам, находящимся на территории Италии, при обнаружении симптомов коронавируса рекомендуется незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб (112) для проведения своевременной диагностики в медицинских учреждениях страны.

Кроме того, диппредставительство предупредило, что с учетом усиленных мер по санитарно-эпидемиологическому контролю в Италии возможны нарушения расписания в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении.

Согласно последней информации, число инфицированных в Италии достигло 283 человек, семеро умерли.