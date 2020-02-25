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В Египте объявили трехдневный траур в связи со смертью Хосни Мубарака

Похороны экс-президента пройдут 26 февраля

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Трехдневный траур в связи со смертью бывшего президента Хосни Мубарака объявлен во вторник в Египте. Об этом сообщила президентская канцелярия, передает портал Al Youm As Sabi.

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Биография Хосни Мубарака

Мубарак умер во вторник на 92-м году жизни в военном госпитале в Каире. Смерть наступила в результате осложнений после перенесенной в начале февраля операции на желудочно-кишечном тракте. В настоящее время вокруг больницы значительно усилены меры безопасности.

Как сообщили ТАСС источники, близкие к семье политика, похороны экс-президента пройдут 26 февраля. "Семья ждет приезда из США внука Омара, сына Аля Мубарака", - отметили они.

Объединенные Арабские Эмираты в знак траура приспустят на один день государственные флаги во всех министерствах и правительственных учреждениях страны, а также в посольствах и дипломатических миссиях ОАЭ за рубежом.

Теги
ОАЭЕгипетМубарак, Хосни
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