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МЧС обеспечило безопасность 5 тыс. мероприятий в праздничные дни

С 21 по 25 февраля органы управления и силы постоянной готовности МЧС функционировали в усиленном режиме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ приняли участие в обеспечении безопасности 5 тыс. праздничных мероприятий, прошедших в выходные. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"С 21 по 25 февраля органы управления и силы постоянной готовности МЧС РФ функционировали в усиленном режиме. Подразделениями обеспечена безопасность около 5 тыс. праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что в Краснодарском крае, Иркутской и Ленинградской областях, а также в Республике Крым наблюдается рост количества коммунальных аварий, за неделю их произошло 33. Ведутся работы по ликвидации их последствий.

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