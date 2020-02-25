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Единороссы разработали законопроект о бессрочных льготах для сирот при поступлении в вузы

Документ будет рассмотрен на координационном совете думской фракции единороссов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Кобилев сообщил о разработке законопроекта, которым предлагается ввести бессрочные льготы для детей-сирот при поступлении в высшие образовательные учреждения, документ будет рассмотрен на координационном совете думской фракции единороссов.

"Главной задачей законопроекта является закрепление мер социальной справедливости и предоставление детям-сиротам права на получение высшего образования за счет средств бюджета", - сказал Кобилев, слова которого приводит сайт единороссов во вторник.

Он напомнил, что по действующему закону об образовании квота 10% от общего количества бюджетных мест распространятся на детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и людей, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Кобилев отметил, что для зачисления в вуз им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов.

"На квоту детям-сиротам установлены временные рамки - в 2021 году она будет прервана, нужно снова вносить соответствующий законопроект. Подготовка к поступлению в вуз начинается за три-четыре года, но получается, что дети-сироты не могут готовиться и в целом планировать свою жизнь из-за того, что не знают, будет эта льгота для них установлена или нет. По моему мнению, это несправедливо", - отметил Кобилев.

Госдума в декабре 2018 года приняла закон, продлевающий до 1 января 2021 года действие нормы закона "Об образовании" о праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступать в вуз за счет бюджета в пределах установленной квоты при успешном прохождении вступительных испытаний. Как отмечала замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина, эта льгота - "реальная возможность для таких детей получить высшее образование, востребованную профессию". По ее словам, большая часть детей-сирот выбирает именно этот путь поступления в вузы.

Теги
РоссияБаталина, Ольга ЮрьевнаКобилев, Алексей Геннадьевич
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