20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ указала на очаги заражения коронавирусом, не имеющие прямой связи с Китаем

Эти случаи вызывают обеспокоенность, отметил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих установленной эпидемиологической связи со вспышкой заболевания в Китае. Как заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Мы увидели в паре мест в мире очаги, в которых неожиданно проявляется передача коронавируса, - сказал он. - Однако в этих случаях нет немедленного указания на эпидемиологическую связь со вспышкой в Китае". "Это вызывает обеспокоенность: мы видим, что это происходит, но не имеем немедленного ответа на вопрос, почему", - отметил Линдмайер.

По его словам, специалисты пытаются во всех таких случаях выяснить источник распространения вируса. Одно из предположений состоит в том, что речь может идти о заражении от человека, заболевшего при посещении Китая, но недуг его остался незамеченным. "Ученые должны рассмотреть множество причин, и медицинским властям важно знать, как произошла такая передача", - пояснил официальный представитель. Если источником заражения послужил человек, у которого не выявили заболевание, то нужно выяснить, почему коронавирус не удалось обнаружить, добавил он. Линдмайер не исключил возможности цепочки заражения, когда больной с легкой формой заболевания мог заразить человека, который также перенес недуг легко, но заразил еще кого-то, у кого симптомы проявляются в тяжелой форме. "Если это так, то нужно знать, почему это происходит именно так. Нужно многое еще понять относительно этого вируса", - резюмировал официальный представитель ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 22 февраля на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом выразил "обеспокоенность по поводу случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи". Он пояснил, что имеет в виду ситуации, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.

Теги
КитайТедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Эксперт: данные ВЦИОМ дают основания ожидать явку выше 50% на голосовании по Конституции
Согласно новому исследованию ВЦИОМ, 41% опрошенных сказали, что точно примут участие в общероссийском голосовании, 25% - скорее примут и 11% точно не примут
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС