ВОЗ указала на очаги заражения коронавирусом, не имеющие прямой связи с Китаем

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих установленной эпидемиологической связи со вспышкой заболевания в Китае. Как заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты.

"Мы увидели в паре мест в мире очаги, в которых неожиданно проявляется передача коронавируса, - сказал он. - Однако в этих случаях нет немедленного указания на эпидемиологическую связь со вспышкой в Китае". "Это вызывает обеспокоенность: мы видим, что это происходит, но не имеем немедленного ответа на вопрос, почему", - отметил Линдмайер.

По его словам, специалисты пытаются во всех таких случаях выяснить источник распространения вируса. Одно из предположений состоит в том, что речь может идти о заражении от человека, заболевшего при посещении Китая, но недуг его остался незамеченным. "Ученые должны рассмотреть множество причин, и медицинским властям важно знать, как произошла такая передача", - пояснил официальный представитель. Если источником заражения послужил человек, у которого не выявили заболевание, то нужно выяснить, почему коронавирус не удалось обнаружить, добавил он. Линдмайер не исключил возможности цепочки заражения, когда больной с легкой формой заболевания мог заразить человека, который также перенес недуг легко, но заразил еще кого-то, у кого симптомы проявляются в тяжелой форме. "Если это так, то нужно знать, почему это происходит именно так. Нужно многое еще понять относительно этого вируса", - резюмировал официальный представитель ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 22 февраля на чрезвычайной министерской встрече африканских стран по борьбе с коронавирусом выразил "обеспокоенность по поводу случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи". Он пояснил, что имеет в виду ситуации, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными.