Эксперт: данные ВЦИОМ дают основания ожидать явку выше 50% на голосовании по Конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Статистика Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) позволяет прогнозировать явку выше 50% на общероссийском голосовании по изменениям в Конституции РФ. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС высказала руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Согласно новому исследованию ВЦИОМ, 41% опрошенных сказали, что точно примут участие в общероссийском голосовании, 25% - скорее примут и 11% точно не примут. Еще 23% пока не определились либо затруднились ответить. При этом о конкретных предложениях, которые будут вынесены на голосование, знает лишь 23% респондентов.

"На мой взгляд, можно прогнозировать явку выше 50%. И сегодняшние цифры говорят ровно об этом", - сказала Кислицына. По ее словам, в сознании людей сложилось понимание важности предлагаемых изменений. "Если сначала, может быть, это было несколько ново, непонятно, абстрактно, то теперь все разложилось в значимые и понятные для каждого категории", - считает она.

Политолог обратила внимание на предложения, получившие наибольшее одобрение граждан. "Это те сферы жизни, которые касаются каждого: доступное медицинское обеспечение, дети, регулирование трудовых отношений, МРОТ, индексация пенсий", - уточнила эксперт.

В то же время Кислицына отметила, что ее "не смущает" соотношение респондентов, готовых принять участие в голосовании (41%) и знакомых с содержанием поправок (23%). "Поправок, безусловно, много. И, наверное, лишь единицы смогут сказать, что они знакомы с их содержанием", - пояснила она.

Представитель ЭИСИ также подчеркнула, что результаты опроса ВЦИОМ не стали для нее неожиданностью. "Это некий срез общественного мнения и понимания того, где мы сейчас находимся", - резюмировала она.