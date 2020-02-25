Свердловский Минздрав выявил нарушения в больнице, врачи которой жаловались на зарплату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Свердловской области выявило нарушения в штатном расписании в областной детской клинической больнице, сотрудники которой пожаловались на низкие зарплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Открытое письмо с жалобами было опубликовано 2 декабря на странице профсоюза медработников "Действие" в соцсети "ВКонтакте". В тексте указано, что административно-управленческий аппарат больницы постоянно растет, при этом врач зарабатывает 40-50 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал - 20-30 тыс. рублей.

"Были выявлены замечания по штатному расписанию и необходимости корректировки ставок", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что было проведено анонимное анкетирование сотрудников по факту удовлетворенности работой. "Всего в опросе приняли участие 393 человека - 98 врачей и 295 человек среднего медперсонала. Удовлетворенность условиями труда отметили 48% опрошенных, отношением внутри коллектива удовлетворены 76%", - говорится в сообщении.