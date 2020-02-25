Матвиенко заявила о "кризисе жанра" в российской архитектуре

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Кризис жанра" сейчас наблюдается в российской архитектуре, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала во вторник в рамках открытого диалога с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым в верхней палате парламента.

"Мне кажется, вообще [наблюдается] кризис жанра в сфере архитектуры. Мы два раза проводили конкурс на строительство парламентского центра (в районе Хорошево-Мневники - прим. ТАСС). Слушайте, или Бундестаг рисуют, или американский Конгресс, вообще кризис жанра, надо что-то делать с этим. Где творческий полет мыслей? Я полностью согласна, уже надо другую среду делать, невозможно. Сейчас хрущевки расселяют, скоро надо будет эти "корабли" (один из типовых проектов строительства жилых домов - прим. ТАСС) так называемые расселять в городах, безликие, продуваемые", - сказала Матвиенко.

Тему архитектурного облика российских городов поднял на заседании член комитета Совета Федерации по экономической политике Ирек Ялалов. По словам сенатора, данная тема возникла у него в результате поездок по стране в течение последнего года.

"Лично у меня есть стойкой ощущение, что мы повторяем ошибку 1960-х, 70-х и 80-х годов, речь идет об архитектурном облике наших городов", - сказал сенатор.